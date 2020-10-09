09 октября 2020

Активиста Pussy Riot арестовали за акцию с ЛГБТ-флагами. «Очень суровое наказание»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по делу банды Тропиканки в Свердловском областном суде. Екатеринбург, арест, наручники, суд, судебный процесс, задержание
Участника Pussy Riot арестовали на 30 суток Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мещанский суд Москвы арестовал на 30 суток активиста группы Pussy Riot Александра Софеева после акции с ЛГБТ-флагами. Об этом сообщил его адвокат Василий Кушнир.

«Это очень суровое наказание, оно максимальное, и я считаю, что не соответствует содеянному. Но почему его наказание максимальное объясню: он передал флаг, и девочка из Pussy Riot повесила этот флаг на приемную ФСБ, поэтому там были особые интересы», — цитирует Кушнира РБК.

Ранее участники группы Pussy Riot провели акцию против гомофобии в Москве. Активисты вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ на Лубянке, администрации президента, Верховного суда, Министерства культуры в день рождения президента РФ Владимира Путина. Участники группы потребовали легализовать в России однополые браки, а также расследовать убийства и похищения геев, в Чечне, напоминает «Национальная служба новостей». В феврале 2012 года Pussy Riot устроили акцию в храме Христа Спасителя в Москве. На них завели дело о хулиганстве. В марте трех участниц группы задержали и арестовали. Но своей вины они так не признали.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...