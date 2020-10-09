Мещанский суд Москвы арестовал на 30 суток активиста группы Pussy Riot Александра Софеева после акции с ЛГБТ-флагами. Об этом сообщил его адвокат Василий Кушнир.
«Это очень суровое наказание, оно максимальное, и я считаю, что не соответствует содеянному. Но почему его наказание максимальное объясню: он передал флаг, и девочка из Pussy Riot повесила этот флаг на приемную ФСБ, поэтому там были особые интересы», — цитирует Кушнира РБК.
Ранее участники группы Pussy Riot провели акцию против гомофобии в Москве. Активисты вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ на Лубянке, администрации президента, Верховного суда, Министерства культуры в день рождения президента РФ Владимира Путина. Участники группы потребовали легализовать в России однополые браки, а также расследовать убийства и похищения геев, в Чечне, напоминает «Национальная служба новостей». В феврале 2012 года Pussy Riot устроили акцию в храме Христа Спасителя в Москве. На них завели дело о хулиганстве. В марте трех участниц группы задержали и арестовали. Но своей вины они так не признали.
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