Названы регионы РФ, рискующие повторить банкротство Ингушетии

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Ингушетия не смогла погасить растущий госдолг, несмотря на высокие дотации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Одна из причин банкротства республики Ингушетия — большой объем госдолга, который она не смогла погасить. Схожие проблемы сейчас испытывают другие регионы Северного Кавказа, а также юга Сибири, поделился с URA.RU директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.

Ранее правительство РФ приняло решение признать Ингушетию банкротом. Теперь управление региональными финансами будет передано временной администрации, которая займется финансовым оздоровлением региона, передает «Федеральное агентство новостей». Климанов предположил, что республика не смогла погасить госдолг, несмотря на самый большой объем федеральных дотаций среди регионов РФ. Похожая ситуация сложилась и в других субъектах страны.

«В республике Мордовия госдолг превышает годовой объем собственных средств. Есть высокодотационные регионы с нарастающим объемом безработицы — это республики Северного Кавказа: Дагестан, Чечня, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария. Не такая тяжелая ситуация, как в Ингушетии, то она вызывает тревогу. У Республики Алтай и Тывы тоже нет потенциала самостоятельного погашения задолженности», — сказал Климанов URA.RU.

Собеседник агентства подчеркнул, что эти финансовые проблемы — не гарантия того, что регион станет банкротом. Также он напомнил, что решение о банкротстве принимает суд, неплатежеспособность региона также должна подтвердить Счетная палата РФ.

Ранее жители Калмыкии, Тывы и Курганской области стали лидерами по части закредитованности. В этих же регионах высокий уровень безработицы, передает RT.

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