Названы регионы РФ, рискующие повторить банкротство Ингушетии

Одна из причин банкротства республики Ингушетия — большой объем госдолга, который она не смогла погасить. Схожие проблемы сейчас испытывают другие регионы Северного Кавказа, а также юга Сибири, поделился с URA.RU директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.
Ранее правительство РФ приняло решение признать Ингушетию банкротом. Теперь управление региональными финансами будет передано временной администрации, которая займется финансовым оздоровлением региона, передает «
«В республике Мордовия госдолг превышает годовой объем собственных средств. Есть высокодотационные регионы с нарастающим объемом безработицы — это республики Северного Кавказа: Дагестан, Чечня, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария. Не такая тяжелая ситуация, как в Ингушетии, то она вызывает тревогу. У Республики Алтай и Тывы тоже нет потенциала самостоятельного погашения задолженности», — сказал Климанов URA.RU.
Собеседник агентства подчеркнул, что эти финансовые проблемы — не гарантия того, что регион станет банкротом. Также он напомнил, что решение о банкротстве принимает суд, неплатежеспособность региона также должна подтвердить Счетная палата РФ.
Ранее жители Калмыкии, Тывы и Курганской области стали лидерами по части закредитованности. В этих же регионах высокий уровень безработицы, передает RT.
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