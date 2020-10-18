Названы регионы России с самым закредитованным населением

Исследование выявило регионы с самым закредитованным населением Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Жители Калмыкии, Тывы и Курганской области стали лидерами по уровню закредитованности. Это следует из свежего рейтинга регионов по уровню долговой нагрузки среди населения.

«Расчет уровня закредитованности в регионах произведен на основе данных Центробанка и Росстата. Уровень закредитованности оценивался как соотношение среднедушевого долга по банковским кредитам у экономически активного населения и годовой зарплаты», — объясняет РИА «Новости» методику расчета рейтинга.

Регионы с минимальной закредитованностью, как отмечается, географически сосредоточены на юге страны. Первое место досталось Ингушетии, в которой отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате равняется 10,3%. Следом идут Крым (16,4%), Чечня (18,5%), Дагестан (19,2%) и Севастополь (19,4%). Москва по этому показателю занимает седьмую строчку — 29,6%.

Что касается регионов УрФО, Ямало-Ненецкий автономный округ — 14 место (48,9%), Челябинская область — 29 место (54,4%), Ханты-Мансийский автономный округ — 55 место (60,8%), Свердловская область — 65 место (63,9%), Пермский край — 72 место (66,9%), Тюменская область — 80 место (71,7%), Курганская область — 83 место (73,4%).

В рейтинге есть еще один показатель — объем долга перед банками в среднем на одного человека. Так, на каждого москвича в среднем приходится 301,9 тысяч рублей, на каждого жителя ЯНАО — 537,2 тысячи, на каждого челябинца — 216,8 тысячи, югорчанина — 486,5 тысячи, свердловчанина — 280,6 тысячи, пермяка — 276 тысяч, тюменца — 369 тысяч, курганца — 241,3 тысячи.