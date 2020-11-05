В соцсетях поспорили, достоин ли Нурмагомедов звания Героя РФ. «Он не сражался с врагами отечества»

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Пятый турнир по смешанным единоборствам RCC. Екатеринбург, портрет, нурмагомедов хабиб
Пользователи считают, что Нурмагомедов хороший спортсмен, но этого недостаточно, чтобы стать Героем России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Социальные сети эмоционально отреагировали на новость о предложении присвоить звание Героя России чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову. Одни пользователи усомнились, что спортсмен достоин награды, но другие уверены, что боец заслужил ее.

Ранее депутат Госдумы Гаджимурад Омаров предложил президенту Госдумы РФ рассмотреть кандидатуру Нурмагомедова на звание Героя России. Омаров уверен, что боец должен стать примером для молодежи. Также он считает, что большинство россиян поддержат его инициативу. Однако пользователи Twitter резко ответили депутату.

Некоторые пользователи уверены, что другие спортсмены более достойны награды. В качестве примера они привели четырехкратного чемпиона мира по смешанным боевым искусствам Федора Емельяненко.

Аудитория социальной сети считает, что Нурмагомедов хороший спортсмен, но этого недостаточно, чтобы стать Героем России. Они делятся своими эмоциональными реакциями.

 
 

Некоторые пользователи уверены, что спортсмен сам откажется от награды.

 

Однако в социальной сети есть и те, кто считает, что Нурмагомедов заслужил звания. Они поддерживают инициативу Омарова.

 

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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