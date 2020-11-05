Пользователи считают, что Нурмагомедов хороший спортсмен, но этого недостаточно, чтобы стать Героем России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Социальные сети эмоционально отреагировали на новость о предложении присвоить звание Героя России чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову. Одни пользователи усомнились, что спортсмен достоин награды, но другие уверены, что боец заслужил ее.

Ранее депутат Госдумы Гаджимурад Омаров предложил президенту Госдумы РФ рассмотреть кандидатуру Нурмагомедова на звание Героя России. Омаров уверен, что боец должен стать примером для молодежи. Также он считает, что большинство россиян поддержат его инициативу. Однако пользователи Twitter резко ответили депутату.

Некоторые пользователи уверены, что другие спортсмены более достойны награды. В качестве примера они привели четырехкратного чемпиона мира по смешанным боевым искусствам Федора Емельяненко.

А ф. Емельяненко тогда должен быть пяти кратный герой России. Что для россии сделал Нурмагомедов? — Александр Балашов (@AlexBalashov) November 4, 2020

Аудитория социальной сети считает, что Нурмагомедов хороший спортсмен, но этого недостаточно, чтобы стать Героем России. Они делятся своими эмоциональными реакциями.

Нурмагомедов конечно отличный боец, профессионал своего дела, но давать Героя России... Такими инициативами принижаете значимость этой награды и не справедливо по отношению к тем, кто получил награду заслуженно — Нерон (@Neron2020rus) November 4, 2020

А Нурмагомедов участвовал в боевых действиях?За что героя? Для него профессиональный спорт как работа и удовольствие. Он работал и получал очень неплохие деньги. Захотел уйти из спорта и ушел.Причем тут герой России?Ни с какими врагами Отечества он не сражался. за что Героя РФ? — karma (@zigzagsudbi) November 4, 2020

Некоторые пользователи уверены, что спортсмен сам откажется от награды.

А хабиб сам просил об этом ? Он не захочет сам ! Ему и не надо . — Bek (@Bek76872350) November 5, 2020

Однако в социальной сети есть и те, кто считает, что Нурмагомедов заслужил звания. Они поддерживают инициативу Омарова.

Хабиб, достоен этой награды и эта награда всех Россиян. https://t.co/bfAcTnTHjo — Исаева Светлана (@4kEiAZGAwKA94Vt) November 4, 2020