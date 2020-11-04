Студенты ТюмГМУ боятся заразиться COVID-19 и хотят перейти на онлайн-обучение Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Студенты Тюменского государственного медицинского университета переживают за свое здоровье и здоровье своих близких, и не понимают, почему вуз все еще не перешел на дистанционное обучение. Эти вопросы будущие медики обсуждают в группе соцсети «ВКонтакте».

«ТГУ на дистанте, ТИУ на этой неделе переводят на дистант, когда наша очередь? От их руководства были слова, что мы беспокоимся за ваших родителей, поэтому уходим на дистант. А почему плевать на наших родителей, бабушек и дедушек? Мы же Министерство здравоохранения, все же понимают, что универ кишит заразой, которую мы несем в дом», — пишет анонимный автор в группе «Подслушано ТюмГМУ» во ВКонтакте.

«Две группы со стомфака закрыли, т. к. нашли зараженных. Ничего, что они контактировали с другими студентами, которые сейчас являются возможными носителями ковида?» — вторит другой участник группы. При этом среди студентов распространяется информация о том, что вуз все-таки закроют, причем датой называют сегодняшнее число. URA.RU направило запрос руководству университета.

В то же время десятки студентов медвуза направили на подмогу докторам скорой помощи. «В октябре на помощь к медикам скорой пришли 49 студентов: одних направили принимать вызовы в диспетчерскую, других — на общепрофильные фельдшерские бригады», — рассказали в пресс-службе скорой помощи Тюмени и пояснили, что так как молодежь работает не в составе инфекционных бригад, то их обеспечивают стандартными средствами защиты — на вызовах они одеты в халаты, шапочки и обычные маски.