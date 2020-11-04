Банк Андрея Кузяева судится с пермским застройщиком Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Компания «Камастрой» лишилась возможности распоряжаться собственным имуществом на сотни миллионов рублей из-за банка «Уральский финансовый дом» («Урал ФД»). Финансовая организация, входящая в структуры пермского олигарха Андрея Кузяева, обратилась в Арбитражный суд Пермского края с исковым заявлением. В нем она попросила суд запретить компании распоряжаться своим имуществом на сумму свыше 200 млн рублей.

В итоге суд частично удовлетворил исковые требования банка. «Заявление АО КБ „Урал ФД“ об обеспечении иска удовлетворить частично. Принять обеспечительные меры в виде запрета ООО „Камастрой“ распоряжаться имуществом в пределах 145 016 700 рублей», — указано в определении суда. «Урал ФД» требует признать недействительными соглашение о выдаче «Камастрой» банковской гарантии и саму банковскую гарантию от 27 декабря 2019 года.

Компания «Камастрой» возводит дом в правобережной части Березников для переселенцев из зоны провала. Застройщиком заключен договор субподряда с «дочкой» «Газпрома» — компанией «Стройтрансгаз». Последняя проходит соответчиком в суде по исковому заявлению банка. Комментировать исковое заявление в компании отказались.

Получить комментарий компании «Камастрой» не удалось — на звонок корреспондента URA.RU по указанным на сайте компании номерам никто не ответил. Ранее обе компании оказались в центре скандала из-за взятки, которую вымогал директор по реализации проектов в регионах АО «Стройтрансгаз» Александр Вахрушев от экс-директора ООО «Камастрой» Дмитрия Кичигина.