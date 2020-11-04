Курганский врач объяснил резкое снижение заболеваемости ВИЧ

В регионе снижается число новых ВИЧ-инфицированных три года подряд Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Число новых случаев ВИЧ в Курганской области снижается из-за масштабной профилактической работы. Об этом сообщила главврач Курганского областного центра профилактики и борьбы со СПИД Оксана Сагайдак.

«В Курганской области с 2017 года отмечается ежегодное снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией, при этом объем обследуемого населения не снижался, а в ключевых группах даже увеличился на 4%», — объяснила Сагайдак. Она отметила, что под ключевыми группами понимаются потребители инъекционных наркотиков и заключенные. Ответ главврача был направлен URA.RU областным департаментом информационной и внутренней политики.

Сагайдак отметила, что в регионе проводятся массовые акции по тестированию населения, подготовка волонтеров и специальных работников, которые помогают распространять знания среди молодежи, групп риска, в трудовых коллективах и учреждениях ФСИН. Более 80% ВИЧ-инфицированных получают терапию, из-за чего количество вируса в их организме снижается до неопределяемого уровня. Главврач добавила, что сотрудники центра СПИД в период распространения коронавируса работают в штатном режиме с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.

Ранее стало известно, что в регионе за январь—сентябрь число новых случаев ВИЧ, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, снизилось на 28%. Врач из Кургана связал это с тем, что из-за COVID-19 снизился уровень диспансеризации, а сами люди не хотят в пандемию идти в больницу.