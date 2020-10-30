Коронавирус повлиял на курганскую статистику по ВИЧ

В Курганской области уменьшилось число выявленных больных ВИЧ-инфекцией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области за год на 28% снизилось число выявленных больных ВИЧ-инфекцией. Статистика за январь—сентябрь 2020 года была размещена 30 октября на сайте Свердловскстата. Такой результат, по словам врача из Кургана, связан с пандемией коронаируса.

«Зарегистрировано 454 человека с болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека, и бессимптомным инфекционным статусом, вызванным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)», — указано в отчете. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года число выявленных больных ВИЧ-инфекцией снизилось на 27,7%.

Врач из Кургана, пожелавший остаться анонимным, объяснил URA.RU, что такое снижение связано с пандемией коронавируса. «Раньше диспансеризация и другие методы увеличивали объемы проверки на ВИЧ-инфекцию. Сейчас из-за коронавируса с этим возникли проблемы, да и сами люди в такой ситуации не хотят лишний раз приходить в больницу», — рассказал он. По его словам, нужно дождаться статистики, когда ситуация нормализуется.

В областной департамент информационной и внутренней политики был направлен запрос. Данное ведомство отвечает за взаимодействие с региональными департаментами, в том числе и с депздравом.

Свердловскстат ссылался на данные Управления Роспотребнадзора по Курганской области. Аналитики добавили, что в регионе снизилась заболеваемость и по некоторым другим инфекционным заболеваниям.