Трамп потребовал остановить подсчет голосов на выборах президента

Действующий президент США Дональд Трамп призвал остановить подводить итоги президентских выборов. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.
«Остановить подсчет!» — написал Трамп. Пользователи Twitter в комментариях к этому посту уже попрощались с действующим президентом. Вместе с тем, штаб Трампа намерен через суд оспорить результаты подсчета голосов в ключевом для выборов штате Невада, передает Fox News. Соратники американского президента утверждают, что минимум 10 тысяч голосов, подсчитанных в этом штате, принадлежат людям, которые уже не проживают в Неваде.
Подведение итогов выборов в США продолжается второй день. По последним данным, демократ Джозеф Байден увеличивает отрыв от республиканца Трампа. Действующий американский лидер заручился поддержкой 214 выборщиков, в то время как у его оппонента уже 264 голоса. Победа в Неваде, где еще подводят итоги, принесет Байдену необходимые для избрания 270 голосов.
Во время брифинга представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о недостатках избирательной системы США, передает «Национальная служба новостей». При этом она подчеркнула, что граждане Америки «заслуживают, чтобы их голоса были учтены надлежащим образом». Аналогичной позиции придерживается председатель Совета российского общественного института избирательного права, член СПЧ Игорь Борисов. Он уверен, что избирательное законодательство в штатах США неоднократно менялось в ходе президентских выборов, передает
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