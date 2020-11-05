В Екатеринбурге готовятся к остановке плановой помощи в больницах

В Екатеринбурге только четыре больницы продолжат работать штатно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Екатеринбурга рассматривают вариант с прекращением оказания плановой медицинской помощи, не связанной с коронавирусом. Об этом URA.RU сообщил источник в городских структурах власти. По его словам, не исключен вариант, при котором двери для плановой помощи в ограниченном режиме будут открыты лишь в нескольких больницах.

«Звучало предложение приостановить плановую медпомощь в городских больницах, отданных под борьбу с коронавирусом, как это было весной. Это решение тогда сработало», — поделился инсайдер.

По его словам, сейчас плановая и неотложная помощь, не связанная с коронавирусом, в полном объеме оказывается в четырех «чистых» городских клиниках — №7, №20, №23 и ЦГКБ №1 (хирургический корпус). Возможно, часть из них отдадут только под неотложную помощь, уточнил источник. «При перепрофилировании коечного фонда встает проблема перераспределения потоков [пациентов]. В частности, есть учреждения, которые будут забирать на себя только неотложную помощь, но [в них] будет сжиматься плановая помощь», — описал план чиновников инсайдер.

Другой собеседник агентства в медицинских кругах подтвердил URA.RU, что такое решение прорабатывается, но окончательно не принято. «Информация [об ограничении плановой медпомощи] не соответствует действительности», — заявили URA.RU в пресс-службе горздрава.