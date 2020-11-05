Система выборов в США имеет множество недочетов, которые ярко проявляются во время нынешних выборов президента страны. Подробнее о них рассказал в беседе с URA.RU директор центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.
Ранее действующий президент и участник завершившихся 3 ноября выборов главы государства Дональд Трамп призвал приостановить подсчет голосов избирателей и обратился по этому поводу в суд. Подсчет голосов, присланных по почте, в Филадельфии уже временно остановили.
- Число проголосовавших на некоторых участках составляет порядка 100%, где-то даже 200%. «100-процентная явка на выборы — это как-то странно, а 200-процентная — непонятно вообще как происходит», — говорит Данилин.
- Голосование по почте также вызывает вопросы. Бюллетени для голосования получают даже умершие люди. «Помимо этого, есть ситуации, когда человек проголосовал, а потом умер. В некоторых штатах такие голоса засчитывают, в некоторых нет», — выразил удивление системе политолог.
- Вопросы вызывает и появление большого числа новых голосов за [кандидата в президенты от демократов Джозефа] Байдена ближе к концу подсчета, добавил Данилин. Такая ситуация сложилась в штатах Висконсин и Мичиган.
- Бюллетени приходят и после того, как закрылись участки, указывает политолог. При этом эти голоса все равно засчитывают.
- Странным является и поведение масс-медиа. «Цензура в Сети, они также стирают посты Трампа и его сторонников», — выразил мнение директор центра.
- Подсчет голосов тоже включен в список проблем избирательной системы Америки. «Изначальное лидирование Байдена было обусловлено тем, что подсчеты, в первую очередь, проходили по демократическим штатам, чтобы создать впечатление, что у Байдена есть преимущество», — поясняет Данилин. Он уточнил, что раньше голоса считались равномерно по всем штатам.
На текущих выборах уже подано более 400 судебных исков о проведении голосования, отметил политолог. Такое количество является беспрецедентным для США. «Это одна из самых грязных избирательных кампаний, которую мы только видели», — заключил Данилин.
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