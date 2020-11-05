В США выявили 1,8 млн бюллетеней, отправленных «мертвым душам»

В 353 округах 29 американских штатов регистрацию прошли более чем на 1,8 миллиона бюллетеней больше, чем граждан, обладающих правом голоса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Судебные наблюдатели США сравнили данные демографической статистики и регистрации бюллетеней избирателей. В результате эксперты выявили 1,8 миллионов махинаций, проведенных с голосами электората.

«В 353 округах 29 американских штатов регистрацию прошли более чем на 1,8 миллиона бюллетеней больше, чем граждан, обладающих правом голоса», — говорится в исследовании Judicial Watch. При этом в некоторых штатах эта цифра разнилась почти в два раза: в Техасе было зафиксировано 187 бюллетеней на 100 избирателей, в Нью-Мексико — 177, и в Южной Дакоте — 171.

Комментируя это исследование «мертвых душ», глава объединения наблюдателей Том Фиттон отметил, что такая ситуация возникла из-за «слепой рассылки бюллетеней и заявок на занесение в список регистрации избирателей по почте». «Грязные» списки избирателей могут означать «грязные» выборы», — добавил он.

Подведение итогов выборов в США продолжается. По последним данным, демократ Джозеф Байден увеличивает отрыв от республиканца Трампа. Действующий американский лидер заручился поддержкой 214 выборщиков, в то время как у его оппонента уже 264 голоса. Победа в Неваде, где еще подводят итоги, принесет Байдену необходимые для избрания 270 голосов. Ранее действующий президент и участник завершившихся 3 ноября выборов главы государства Дональд Трамп призвал приостановить подсчет голосов избирателей и обратился по этому поводу в суд. Подсчет голосов, присланных по почте, в Филадельфии уже временно остановили.