Россиян призвали удалить Facebook с телефонов

Приложение тратит заряд батареи и память устройства Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Социальная сеть Facebook следит за пользователями и создает ленту лишь на основе их интересов. Кроме того, многие жалуются, что Facebook быстро тратит заряд батареи смартфона. Лучше удалить приложение, если пользователь заходит в него крайне редко, ведь это сэкономит память устройства, считает директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов.

«Главными минусами Facebook можно назвать слежку за пользователями и формирование ленты только на основе интересов. Компании также приходилось не раз объясняться, почему из ленты пропадали те или иные посты друзей», — передает агентство «Прайм» слова Мясоедова.

Ранее Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров направила в Министерство цифрового развития предложение об увеличении штрафов для иностранных интернет-компаний за цензурирование российских СМИ. Это связано с тем, что, в частности, Facebook ограничивает доступ к материалам около 20 российских СМИ.