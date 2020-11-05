Родители пожаловались на заболевшего воспитателя детсада из ЯНАО

К заведующей детсада «Ласточка» никто из родителей не обращался Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В детском саду «Ласточка» в Ноябрьске (ЯНАО) одна из воспитательниц, будучи в контакте с больным коронавирусом, продолжала ходить на работу. Сообщение об этом опубликовано в группе «Нетипичные родители Ноябрьска» в соцсети «ВКонтакте» на условиях анонимности автора.

Женщина указала на то, что меры по отстранению от работы контактной воспитательницы не принимались до тех пор, пока у нее официально не подтвердился COVID. «У нашей воспитательницы заболел муж (подтвержденный ковид). На изоляцию ее не отправляли! Заведующая не комментировала все происходящее! Мы просто ждали, когда же ее анализы придут!» — сообщила родительница, указав, что группу не закрывают, а на днях анализ на коронавирус якобы будут брать у всех детей.

В разговоре с корреспондентом URA.RU заведующая детсадом Наталья Донец заявила, что считает сообщение фейком. «Ко мне никто из родителей не обращался, о ком из воспитателей идет речь, я не знаю, — пояснила собеседница. — Отстранение от работы или закрытие групп производится на основании постановления Роспотребнадзора, такого документа не поступало».

При этом пользователи социальной сети не поддержали возмущений анонимного автора. По мнению многих из них, оснований для отстранения педагога от работы с детьми и закрытия группы формально не было.

Оперативно получить комментарий в городской администрации не удалось. Там передали в вопросы в профильный департамент, на момент публикации ответ не поступил.