Российские звезды скорбят по Жванецкому. «Друг мой, ты незабываем»

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28 День рождения радиостанции
Михаил Жванецкий умер на 87-м году жизни Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В день смерти сатирика Михаила Жванецкого российские звезды поделились лучшими воспоминаниями о нем. Самыми первыми о Жванецком рассказали его друзья — певица Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин.

«Спасибо ему, что жили с его словом, смотрели на мир с его прищуром, переживали сложные времена с его острой мыслью», — написал Галкин в своем Instagram. Он отметил, что в Москве впервые вышло солнце именно в день смерти Жванецкого. «Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце», — выложила строки о Жванецком Алла Пугачева.

Другой друг сатирика, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич сказал в беседе с URA.RU, что не будет комментировать эту ситуацию. «Извините, надгробных речей говорить не умею», — ответил он.

Об утрате Жванецкого также высказалась телеведущая Ксения Собчак. «Была на его выступлении до коронавируса, на маленьком вечере. Он забывал что-то, иногда путался, но был прекрасен все равно — просто от своего масштаба. смотреть на это было очень грустно и больно», — написала она в своем telegram-канале.

О смерти сатирика Михаила Жванецкого стало известно сегодня. Артисту было 86 лет.

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Не стало нашего друга, нашего классика, нашего такого единственного Михал Михалыча, нашего Жванецкого. Ну что тут напишешь, что тут скажешь. Спасибо ему, что жили с его словом, смотрели на мир с его прищуром, переживали сложные времена с его острой мыслью. Закрываются двери в ту прекрасную эпоху, когда умами владели глыбы. Сегодня впервые за долгие хмурые дни солнце в Москве вышло, а в душе зашло. Светлая память, Миша дорогой! Соболезнования родным, Наташа, Дима, держитесь!

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

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