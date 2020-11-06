В день смерти сатирика Михаила Жванецкого российские звезды поделились лучшими воспоминаниями о нем. Самыми первыми о Жванецком рассказали его друзья — певица Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин.
«Спасибо ему, что жили с его словом, смотрели на мир с его прищуром, переживали сложные времена с его острой мыслью», — написал Галкин в своем Instagram. Он отметил, что в Москве впервые вышло солнце именно в день смерти Жванецкого. «Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце», — выложила строки о Жванецком Алла Пугачева.
Другой друг сатирика, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич сказал в беседе с URA.RU, что не будет комментировать эту ситуацию. «Извините, надгробных речей говорить не умею», — ответил он.
Об утрате Жванецкого также высказалась телеведущая Ксения Собчак. «Была на его выступлении до коронавируса, на маленьком вечере. Он забывал что-то, иногда путался, но был прекрасен все равно — просто от своего масштаба. смотреть на это было очень грустно и больно», — написала она в своем telegram-канале.
О смерти сатирика Михаила Жванецкого стало известно сегодня. Артисту было 86 лет.