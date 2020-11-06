В России в октябре сахар подорожал в среднем на 18%. Наибольший рост цен зафиксирован в Курской и Калужской областях — почти на 30%. Об этом сообщает Росстат.
«Подорожание отмечено практически во всех субъектах РФ, из них в 32 субъектах — на 20,2% и более», — говорится в сообщении ведомства. При этом в Курской и Калужской областях цены выросли на 29,4% и 27,3% соответственно. Также в России подорожали подсолнечное масло (на 7,5%) и куриные яйца (на 6,3%). В Минсельхозе ТАСС заявили, что стабилизации цен на сахар ожидается после уборки урожая.
В сегменте непродовольственных товаров также отмечен рост цен, но в основном он составил не более 1%. Существенно подорожали в октябре только медицинские термометры.
Инфляция в октябре составила 0,43%. В годовом выражении ускорилась до 3,99%.
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