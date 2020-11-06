06 ноября 2020

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по празднованию Нового года

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Традиционный Новогодний вечер для представителей Средств Массовой Информации. Екатеринбург, новогодние украшения, новый год, happy new year
Новый год советуют встретить дома или на природе Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Россиянам лучше всего провести новогодние праздники дома. Такую рекомендацию дала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Эти новогодние праздники я рекомендую провести дома, дома и на свежем воздухе, если это можно сочетать. Если есть возможность уехать на дачу, за город, это будет очень хорошо», — сказала Попова в эфире канала «Россия-1». Она также рекомендовала не выезжать на каникулы в другие страны, так как при пересечении границ можно попасть на карантин.

В 2021 году новогодние каникулы в России продлятся с 1 по 10 января. Телеведущая Ксения Собчак предположила, что из-за роста заболевших COVID россияне будут встречать Новый год в боксах. Научный сотрудник НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что новый всплеск заболеваемости начнется после новогодних каникул в России, если граждане не будут соблюдать существующих противоэпидемических мер.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...