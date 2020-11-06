В Роспотребнадзоре дали рекомендации по празднованию Нового года

Россиянам лучше всего провести новогодние праздники дома. Такую рекомендацию дала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Эти новогодние праздники я рекомендую провести дома, дома и на свежем воздухе, если это можно сочетать. Если есть возможность уехать на дачу, за город, это будет очень хорошо», — сказала Попова в эфире канала «Россия-1». Она также рекомендовала не выезжать на каникулы в другие страны, так как при пересечении границ можно попасть на карантин.
В 2021 году новогодние каникулы в России продлятся с 1 по 10 января. Телеведущая Ксения Собчак предположила, что из-за роста заболевших COVID россияне будут встречать Новый год в боксах. Научный сотрудник НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что новый всплеск заболеваемости начнется после новогодних каникул в России, если граждане не будут соблюдать существующих противоэпидемических мер.
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