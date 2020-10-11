В России обновляются рекорды по суточной заболеваемости COVID, отметила Ксения Собчак Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россию ждет новая волна коронавирусных ограничений из-за роста заболеваемости COVID-19. С таким прогнозом выступила журналист Ксения Собчак.

«Очевидно, нас ждет новая волна ограничений. Видимо Новый год будем отмечать в изолированных боксах», — написала Собчак в telegram-канале «Кровавая барыня». Журналист отметила, что власти страны пытались всячески избежать введения новых ограничительных мер.

Россия вновь обновляет суточный рекорд по числу новых заражений коронавирусом, напомнила она. Это происходит несмотря на то, что по всей стране был ужесточен масочный режим и принят ряд других мер, отметила Собчак.

За последние сутки в России зарегистрировали 13 634 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 4501 случай — в Москве. Общее число заражений в мире за все время пандемии перевалило за 37 миллионов.