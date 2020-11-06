В Екатеринбурге четыре человека погибли в результате стрельбы, 7 ноября, сообщил URA.RU источник в скорой помощи. По данным инсайдера, происшествие случилось на Уралмаше. Силовые органы готовят официальное заявление по случившемуся.
«Пятая девушка — 17-летняя Анна — находится в 9-й детской городской больница. Она прооперирована. Жить будет», — рассказал источник URA.RU.
В пресс-службу ГУ МВД России по Свердловской области за комментарием порекомендовали обратиться в СУ СК РФ по региону. Там пообещали дать ответ позднее.
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