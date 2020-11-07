В январе 2021 года могут появиться первые данные о возможных сильных и опасных побочных эффектах вакцины от коронавируса. Об этом заявил профессор Центра предпринимательства и инноваций «Сколтеха» Дмитрия Кулиш на онлайн-дискуссии «Гонка за вакциной — что нового?», организованной Harvard Club of Russia.
Кулиш считает, что на начало следующего года придется выход первых отчетов о третьих фазах испытаний целого ряда вакцин, в том числе российской «Спутник V». «Использование аденовирусных векторов в вакцинах в широких массах населения изучено недостаточно хорошо», — отмечает профессор, слова которого приводит РИА «Новости». Он отметил, что предыдущие исследования аденовирусов показали, что они имеют сравнительно более тяжелые «побочки», чем цельновирусные и рекомбинантные вакцины. «Опасность (аденовирусной вакцины — ред.) абсолютно сбалансирована опасностью пандемии COVID-19 и огромным призом в виде многолетнего Т-клеточного иммунитета», — заключил Кулиш.
Ранее в центре Гамалеи ответили на слова об опасности вакцины «Спутник V». Завлаборатории Госколлекции вирусов Инна Должикова заявила, что вакцина не создает эффекта усиления коронавируса, это было доказано еще на этапе доклинических исследований. «На сегодняшний день специалистами не было выявлено никаких серьезных нежелательных явлений, связанных с вакцинацией. Более того, платформа аденовирусных векторов человека успешно применяется для создания вакцин уже более 15 лет и зарекомендовала себя как надежная и безопасная технология», — заявила специалист.
Первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была создана в центре имени Гамалеи. Препарат зарегистрировали 11 августа, напоминает Nation News.
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