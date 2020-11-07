07 ноября 2020

В России решили изменить правила получения кредитных каникул

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, листовка, кредит, реклама, кредитование
Депутаты выступают за полное информирования заемщиков при получении или отказе от кредитных каникул Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Экономический кризис 2020

В Госдуме предложили ужесточить требования к банкам при рассмотрении перевода потребителей на кредитные каникулы. Инициативу уже подержали министерство финансов и Центробанк.

«Банк России последовательно выступает за максимально полное информирование потребителя при получении или отказе от финансовой услуги», — сообщил РБК представитель регулятора. Издание уточняет, что в Минфине не ответили на запрос. Источник в Госдуме добавил, что законопроект может быть принят уже в весеннюю сессию в 2021 году.

Авторы инициативы объяснили, что подготовили поправки после многочисленных жалоб заемщиков. Во время пандемии коронавируса россияне стали чаще обращаться в банки за отсрочками по кредитам, однако получали отказы. Вместо кредитных каникул банки предлагали собственные программы реструктуризации. В Госдуме считают, что такие предложения могут привести к закредитованности населения.

Ранее финансисты предложили сделать постоянным механизм кредитных каникул в России. Объясняют это тем, что гражданам нужна поддержка не только во время пандемии. Сейчас на отсрочку выплат по кредитам могут рассчитывать граждане, индивидуальные предприниматели и представители малого и среднего бизнеса, доход которых в связи с пандемией коронавируса упал более чем на 30%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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