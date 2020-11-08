В Санкт-Петербурге подросток пытался убить свою семью

В родителей подросток стрелял, а сестру несколько раз пырнул ножом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 15-летного подростка по статье «Покушение на убийство двух или более лиц». Об этом говорится в сообщении СК по Санкт-Петербургу.

Подросток в ночь на 8 ноября ударил ножом свою младшую сестру в шею, живот и плечо. По мнению следователей, он это сделал из личной неприязни. Затем подросток взял травматический пистолет своего отца и выстрелил два раза в голову матери и один раз в сторону отца, который пытался его остановить.

«Подросток был изобличен и задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения», — говорится в сообщении пресс-службы СК по Санкт-Петербургу, опубликованном на сайте ведомства.