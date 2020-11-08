Дзюба был готов к появлению скандального видео в интернете

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба был готов к появлению интимного видео с его участием в сети. Спортсмен знал о хакерских атаках на свой телефон.
«Артем Дзюба был готов к появлению видео [с интимным содержанием] — несколько недель назад телефон футболиста взломали», — передает издание Baza. Как только телефон взломали, футболист удалил все данные с карты памяти телефона, но злоумышленники успели извлечь видео.
В издании сообщили, что никто не шантажировал Дзюбу скандальным видео. 7 ноября хакеры выложили в интернет ролик интимного содержания, в котором снимался Дзюба.
Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что Дзюба не будет участвовать в ноябрьских матчах команды из-за инцидента с выложенным видео. Черчесов считает, что футболист не должен сталкиваться с излишним негативом. Отец футболиста Сергей Дзюба отказался комментировать эту новость, передает агентство Nation News.
Подписывайтесь на URA.RU в