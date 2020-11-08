Дзюба был готов к появлению скандального видео в интернете

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Чемпионат России 2015-2016: ФК
Хакеры взломали телефон Артема Дзюбы и успели извлечь скандальное видео Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба был готов к появлению интимного видео с его участием в сети. Спортсмен знал о хакерских атаках на свой телефон.

«Артем Дзюба был готов к появлению видео [с интимным содержанием] — несколько недель назад телефон футболиста взломали», — передает издание Baza. Как только телефон взломали, футболист удалил все данные с карты памяти телефона, но злоумышленники успели извлечь видео.

В издании сообщили, что никто не шантажировал Дзюбу скандальным видео. 7 ноября хакеры выложили в интернет ролик интимного содержания, в котором снимался Дзюба.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что Дзюба не будет участвовать в ноябрьских матчах команды из-за инцидента с выложенным видео. Черчесов считает, что футболист не должен сталкиваться с излишним негативом. Отец футболиста Сергей Дзюба отказался комментировать эту новость, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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