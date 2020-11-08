Доктор Мясников назвал антибиотики, приводящие к глухоте

Некоторые виды антибиотиков могут привести к необратимой глухоте. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
«Существует ряд антибиотиков — правда, довольно старых, — но по сей день сохранивших свою активность, применение которых вызывает откровенную глухоту», — приводит слова Мясникова РИА «Новости», которые он сказал в эфире телеканала «Россия 1». В качестве вредящих слуху препаратов, врач назвал «Гентамицин» и другие из группы аминогликозидов.
По словам Мясникова, мочегонные лекарства также могут стать причиной потери слуха, например «Фуросемид». Он объяснил, что такой вид препаратов воздействуют на слуховой нерв. Также ухудшение слуха может возникнуть из-за противогрибковых препаратов, добавил телеведущий. Мясников подчеркнул, что лечащий врач должен взвесить все «за» и «против», прежде чем назначать антибиотики.
Ранее доктор Мясников назвал заболевания, которые ведут к нарушению когнитивных функций. По его словам, больше всего разрушает мозг гипертония, передает деловая газета ВЗГЛЯД.
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