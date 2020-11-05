Пермяк назвал цену домашнего лечения в условиях коронавируса

На месячное лечение в домашних условиях пермяк потратил более 7 тысяч рублей Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Перми потребуется около 7-8 тысяч рублей на лечение в домашних условиях больного, у которого есть симптомы COVID-19. Об этом URA.RU рассказал пермяк, который потерял обоняние и почти четыре недели провел на больничном.

«Официально коронавирус у меня не подтвердили. Тесты ПЦР, которые взяли с большой задержкой, отрицательные. Но антитела типа IgG откуда-то же появились», — рассказал URA.RU мужчина. Лечение ему назначили до получения результатов теста, соответственно, полагая, что у него может быть COVID-19.

В рецептах, которые предоставил URA.RU мужчина, ему выписывали сначала антибиотик Азитромицин (6 дней), а потом еще Левофлаксоцин (10 дней). Также ему назначили Курантил для разжижения крови, витамин Д и аскорутин, а для снятия отечности Цетрин, но он принимал Дезлоратадин.

В самом начале болезни для лечения горла и носа он использовал Миромистин и Назонекс, а для укрепления иммунитета Ингарон. В конце лечения в качестве отхаркивающих препаратов использовались АЦЦ Лонг и Джосет (врач назначил Амброксол), а для лечения дисбактериоза — Линекс Форте.

Мужчина рассказал, что не принимал жаропонижающие средства, поскольку у него не поднималась температура. Из симптомов заболевания были только заложенность в носу, боль в груди и горле, отсутствие обоняния и постоянное ощущение слабости.

Также в первые дни появления симптомов ОРВИ (1 октября) мужчина сделал тест на антитела типа IgM и IgG и получил отрицательные результаты. Контрольный тест он сделал 22 октября и в его крови уже обнаружились антитела IgG, что является свидетельством перенесенного коронавируса.