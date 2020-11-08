На госпитализацию больных привозит скорая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Житель Екатеринбурга с направлением на госпитализацию не смог попасть в больницу. Несмотря на плохое самочувствие, ему пришлось вернуться домой и несколько часов ждать скорую. Об этом URA.RU рассказал сам заболевший, пожелавший остаться неназванным.

«КТ показало 20 процентов поражения обоих легких, образование фиброзной ткани, дыхательную недостаточность, сатруация — 88. Тут же предложение — мы вам вызываем скорую и через час вы в больнице», — рассказал мужчина. Однако он решил заехать домой, чтобы собрать вещи. «Вернулся, сразу вызвал скорую и получил ответ — ждите в течение суток. Температура уже подбиралась к 39 и состояние ухудшалось», — добавил он.

Заболевший решил отправиться в больницу самостоятельно. «Вызвал такси и поехал в приемник больницы №14. Зашел в приемный покой, откуда был отправлен через пять минут домой», — рассказал мужчина. В итоге его все же госпитализировали из дома — скорая приехала спустя пять часов после вызова.

«Решение о госпитализации принимается врачом, исходя из оценки состояния пациента и наличия у него сопутствующих заболеваний. Пациенты в удовлетворительном состоянии и, в отдельных случаях, в состоянии средней тяжести могут проходить лечение амбулаторно при медицинском сопровождении и соблюдении пациентом тактики лечения. Подчеркиваем, что не всегда субъективное мнение пациента о его состоянии совпадает с реальным положением дел. В случае ухудшения самочувствия подход к организации лечения может быть пересмотрен вплоть до госпитализации пациента в инфекционный стационар», — прокомментировали ситуацию в штабе по борьбе с коронавирусом.