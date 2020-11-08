В Тюмени поймали подростка-живодера, отрезавшего головы собакам

17-летний тюменец убивал собак и угрожал перейти на людей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени камеры видеонаблюдения помогли установить личность подростка, который жестоко расправлялся с животными. Об этом сообщает областное УМВД.

«В конце октября в тюменских сообществах в социальных сетях появилось несколько фотографий шокирующего содержания. На них были запечатлены убитые животные. Стражи правопорядка провели розыскные мероприятия, установили личность подозреваемого — тюменца 2003 года рождения, и задержали его», — сообщает полиция области.

На снимках были обезображенные собаки — голову одного из щенков нашли на лавочке, возле нее была записка: «Скоро перейду на людей! Ждите!». Подобные находки были обнаружены и в других местах.

Вычислить живодера помогли записи камер видеонаблюдения и показания свидетелей. Сейчас с молодым человеком работают сотрудники полиции, против него возбудили уголовное дело. Несовершеннолетнему грозит до трех лет лишения свободы.