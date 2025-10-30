Пермская ученая раскрыла суточную норму белка для взрослого человека

Пищеварительная система способна эффективно обрабатывать существенно большие количества протеина — 40, 60 граммов и более Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Белки являются жизненно важными для функционирования человеческого организма. Существует распространенное мнение о том, что человеческий организм не может переработать более 30 граммов белка за один прием пищи. Однако специалист ПНИПУ опровергает данное заблуждение. Она определила оптимальные нормы потребления белка для среднестатистического человека и озвучила их URA.RU.

«Пищеварительная система здорового человека способна эффективно обрабатывать существенно большие количества протеина — 40, 60 граммов и более. Физиологическая потребность в белковых соединениях варьируется в зависимости от уровня физической активности, возрастных характеристик и индивидуальных особенностей организма», — объясняет профессор кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ, доктор медицинских наук Лариса Волкова.

По ее словам, для среднего человека с умеренным уровнем активности рекомендуется употребление 0,8—1,2 грамма протеина на килограмм массы тела ежедневно. При низкой физической активности достаточно придерживаться нижней границы указанного диапазона. Для спортсменов норма возрастает до 1,4—2 граммов.

Дефицит белка провоцирует системные расстройства: развивается мышечная слабость, постоянное чувство усталости и замедленное восстановление после физических нагрузок. Недостаток также негативно влияет на иммунную систему, что проявляется учащением простудных заболеваний и замедленным заживлением повреждений, а также ухудшением состояния кожных покровов, волос и ногтей.

Бобовые культуры — чечевица, нут и фасоль — содержат значительное количество растительного протеина. Творог и сыры предлагают 15—22 грамма высококачественного белка с полным аминокислотным профилем. Рацион эффективно дополняют грибы, цельнозерновые крупы, орехи и семена.