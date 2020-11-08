08 ноября 2020
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У мэрии Кургана появилось больше времени на подготовку горбюджета

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание правительства и администрации города. Курган, администрация города, мэрия, администрация города кургана
Администрация Кургана получила лишний месяц на работу над бюджетом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганскую городскую думу внесен проект документа, временно отменяющий для администрации Кургана сроки разработки бюджета города на следующий год. Мэрия вносит проект бюджета в гордуму до середины ноября. Если депутаты поддержат поправки, то в этом году такие жесткие сроки действовать не будут.

«Приостановить до 1 января 2021 года действие части 1 статьи 8 раздела 3 решения Курганской городской думы от 23.10.2013 г. № 165 „Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Кургане“», — говорится в проекте документа, опубликованном на сайте муниципалитета. Указанная статья гласит, что мэрия должна внести в гордуму проект бюджета не позднее 15 ноября.

Этот вопрос депутаты рассмотрят 11 ноября — он включен в повестку заседания, опубликованную на сайте муниципалитета. «Внесение проекта решения обусловлено соответствующими изменениями в федеральном законодательстве», — заявили URA.RU в пресс-службе мэрии. В частности, приостановлено действие статьи, согласно которой проект муниципального бюджета требуется представить на рассмотрение гордумы до 15 ноября. «Утвердить бюджет на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов планируется в декабре текущего года», — уточнили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Кургана планирует открыть новую кредитную линию на 335 млн рублей. С начала года банки предоставили администрации кредиты общей суммой 611,5 млн рублей. По данным мэрии, доходы городской казны с января по сентябрь составили 5,7 млрд рублей — это 51% от годового плана (11,3 млрд рублей). Израсходовано за это время 6 млрд рублей — 52% от годового плана (11,77 млрд рублей).

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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