К концу года общая сумма новых кредитов приблизится к миллиарду рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Администрация Кургана с января по сентябрь взяла кредиты на общую сумму 611,5 млн рублей. Ожидается, что к концу года общая сумма новых кредитов приблизится к миллиарду рублей. Такие данные содержатся в отчете об исполнении бюджета города, опубликованном на официальном сайте муниципалитета.

«Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации — 611,5 млн рублей», — говорится в отчете. По плану к концу года сумма кредитов должна увеличиться до 946,5 млн рублей. При этом городские власти с начала года выплатили кредитным организациям 186 млн рублей (по плану на год — 521 млн рублей).

В начале августа мэрия отчитывалась о кредитах на общую сумму в 542,5 млн рублей. Согласно порталу госзакупок, уже 24 августа был заключен новый контракт, согласно которому Сбербанк открыл властям Кургана кредитную линию на 69 млн рублей на три года. За право предоставить мэрии кредит также боролись «Альфа-банк» и «Совкомбанк», но Сбербанк предложил более низкую цену контракта — 13,3 млн рублей (это та сумма, которую власти выплатят в качестве процентов).

Сейчас администрация Кургана планирует открыть новую кредитную линию — на 335 млн рублей на три года. Организацию, которая предоставит такой заем, определят при помощи аукциона, который назначен на 24 ноября, заявки на участие в нем принимают до 20 ноября. Начальная цена контракта составляет 90,2 млн рублей, что соответствует процентной ставке в 8,98% годовых.