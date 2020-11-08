Митрополит Кирилл проводит в Екатеринбурге службы на карантине

Как долго продлится карантин главы митрополии, неизвестно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, несмотря на карантин, совершил службы в Екатеринбурге. В субботу, 7 ноября, состоялись литургия и панихида; еще одну литургию он провел в воскресенье.

Информация о служениях митрополита опубликована на сайте Екатеринбургской епархии. «В Димитриевскую Родительскую субботу митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершил Божественную литургию и панихиду о всех от века почивших в домовом храме Свято-Симеоновского архиерейского подворья города Екатеринбурга», — говорится в новости. На следующий день митрополит провел литургию в день памяти великомученика Дмитрия Солунского. В обоих случаях ему прислуживали как минимум два священника.

Представитель пресс-службы митрополии Анжела Тамбова рассказала URA.RU, что митрополит Кирилл все еще находится на карантине. «Службы проходили в домовом храме Свято-Симеоновского архиерейского подворья. Это не общественное место, где есть прихожане. Это домовый храм, где владыка служит один. Рядом только его келейники. Владыка не служит нигде на приходе, он не контактирует с людьми», — сообщила Тамбова. По ее словам, митрополит, который ушел на карантин после контакта с больным коронавирусом, чувствует себя хорошо.

Ранее URA.RU сообщало, что традиционное богослужение в честь Дня народного единства в кафедральном Свято-Троицком соборе прошло без участия митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, так как он ушел на самоизоляцию. Вместо него богослужение возглавил настоятель собора — митрофорный протоиерей Николай Малета.