Митрополит Кирилл личным примером показывал, что нужно использовать средства индивидуальной защиты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Традиционное богослужение в честь Дня народного единства в кафедральном Свято-Троицком соборе пройдет без участия митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, так как он ушел на самоизоляцию после контакта с больным коронавирусом. Вместо него богослужение возглавит настоятель собора — митрофорный протоиерей Николай Малета.

«Чтобы в условиях распространения коронавирусной инфекции не подвергать окружающих опасности, сегодня и всю следующую неделю владыка проведет на самоизоляции. В эти дни он работает в дистанционном режиме», — сообщил секретарь Екатеринбургской епархии, иеромонах Кирилл, слова которого приведены на сайте епархии. По данным URA.RU, митрополиту Кириллу не требуется госпитализация.

Митрополит Кирилл с начала пандемии регулярно участвовал в религиозных и общественных мероприятиях, но всегда использовал защитную маску. Ранее он обращал внимание священнослужителей и паствы на необходимость соблюдения требований Роспотребнадзора для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции.