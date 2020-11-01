01 ноября 2020
31 октября 2020

Екатеринбургский митрополит уходит на самоизоляцию из-за COVID. Кто заменит его на торжествах

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное возложение цветов к памятнику Жукову возле Штаба ЦВО. Екатеринбург, митрополит кирилл
Митрополит Кирилл личным примером показывал, что нужно использовать средства индивидуальной защиты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Традиционное богослужение в честь Дня народного единства в кафедральном Свято-Троицком соборе пройдет без участия митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, так как он ушел на самоизоляцию после контакта с больным коронавирусом. Вместо него богослужение возглавит настоятель собора — митрофорный протоиерей Николай Малета.

«Чтобы в условиях распространения коронавирусной инфекции не подвергать окружающих опасности, сегодня и всю следующую неделю владыка проведет на самоизоляции. В эти дни он работает в дистанционном режиме», — сообщил секретарь Екатеринбургской епархии, иеромонах Кирилл, слова которого приведены на сайте епархии. По данным URA.RU, митрополиту Кириллу не требуется госпитализация.

Митрополит Кирилл с начала пандемии регулярно участвовал в религиозных и общественных мероприятиях, но всегда использовал защитную маску. Ранее он обращал внимание священнослужителей и паствы на необходимость соблюдения требований Роспотребнадзора для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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