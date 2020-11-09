Экс-министру РФ Кобылкину предложили новую должность

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Заседание комиссии по местному самоуправлению. Курган , депутат, чиновник, документы, руки, бумаги к заседанию
Дмитрий Кобылкин может стать первым заместителем руководителя избирательного штаба «Единой России» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин выдвинут на должность исполняющего обязанности заместителя секретаря Генсовета партии «Единая Россия». Об этом сообщили в пресс-службе партии.

«Председатель „Единой России“ Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Дмитрия Кобылкина на должность исполняющего обязанности заместителя секретаря Генсовета „Единой России“», — сообщает пресс-служба на официальном сайте партии. Голосование состоится 11 ноября. В пресс-службе партии сообщили, что Кобылкин станет первым заместителем руководителя избирательного штаба «Единой России», передает telegram-канал «Раньше всех».

Ранее Кобылкин был отстранен от должности министра природы. Президент России Владимир Путин подписал соответствующее распоряжение 9 ноября. Вместе с Кобылкиным должности лишился глава Минтранса России Евгений Дитрих. Кадровые перестановки связывают с изменившейся процедурой назначения министров федерального правительства. Их кандидатуры сначала должна утвердить Госдума России, после чего министров назначит уже президент.

Дмитрий Кобылкин был назначен министром природных ресурсов и экологии России 18 мая 2018 года. Ранее он был губернатором ЯНАО — с 16 марта 2010-го.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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