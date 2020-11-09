Президент России подписал указ об отставке двух министров Фото: Официальный сайт Президента РФ

Глава Минтранса Евгений Дитрих уходит в отставку. Вместе с ним от должности отстранен глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

«Освободить Кобылкина Дмитрия Николаевича от должности Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации», — сообщается на официальном сайте президента России Владимира Путина. Он подписал соответствующее распоряжение сегодня и о главе Министерства транспорта РФ.

Об отставках министров ходили слухи уже около двух месяцев. Президент подписал указ об изменении процедуры назначения министров федерального правительства 6 ноября. Слухи были связаны с ожиданием принятия этого документа. Отставку Дитриха пророчил РБК. «Коммерсант» писал об отставках главы Минстроя Владимира Якушева, министра природы Дмитрия Кобылкина и того же Дитриха.