09 ноября 2020

Объявлено, когда российские миротворцы войдут в Карабах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча командования ЦВО с ветеранами ВС РФ в ОДО. Екатеринбург, армия, оружие, маскировка
Вооруженные силы РФ прибудут в зону конфликта сегодня утром Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Развертывание российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе начнется сегодня в 6 утра по московскому времени. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Россия с 06:00 мск начнет развертывать миротворческий контингент в зоне нагорнокарабахского конфликта», — цитирует ТАСС сообщение Минобороны. По информации ведомства, операция по развертыванию начнется параллельно с выводом из Нагорного Карабаха вооруженных сил Армении.

Решение о размещении в зоне конфликта российских миротворцев принял президент РФ Владимир Путин. Согласно опубликованному документу за подписью главы государства, в Нагорный Карабах будет отправлено 1960 военнослужащих.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...