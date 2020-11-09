Объявлено, когда российские миротворцы войдут в Карабах

Развертывание российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе начнется сегодня в 6 утра по московскому времени. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Россия с 06:00 мск начнет развертывать миротворческий контингент в зоне нагорнокарабахского конфликта», — цитирует ТАСС сообщение Минобороны. По информации ведомства, операция по развертыванию начнется параллельно с выводом из Нагорного Карабаха вооруженных сил Армении.
Решение о размещении в зоне конфликта российских миротворцев принял президент РФ Владимир Путин. Согласно опубликованному документу за подписью главы государства, в Нагорный Карабах будет отправлено 1960 военнослужащих.
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