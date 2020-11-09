Путин выступил с заявлением о прекращении войны в Карабахе

Путин подтвердил введение российских миротворцев в Карабах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы будут размещены в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он подтвердил информацию, что стороны конфликта подписали заявление о прекращении военных действий.

«Полное прекращение огня начинается с 00:00 10 ноября. Российские миротворческие силы будут размещены в Карабахе», — цитирует президента РИА «Новости».

Глава государства отметил, что в ближайшее время Армения и Азербайджан должны обменяться военнопленными. Все транспортные узлы в Карабахе будут разблокированы. Путин рассчитывает, что достигнутые договоренности создадут условия для долгосрочного урегулирования кризиса в Карабахе в интересах обоих народов.

Согласно опубликованному в соцсетях тексту документа, миротворцы проведут на территории Карабаха пять лет. Там будут расположены 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, а также 380 единиц автомобильной и специальной техники. Отмечается, что Азербайджан и Армения останавливаются на занимаемых ими сейчас позициях. При этом Армянская Республика должна передать в управление официальному Баку Агдамский район и территории в Газахском районе.

Ранее о подписании заявления сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он отметил, что принятое решение — это боль для него и всего народа Армении. Пашинян подчеркнул, что это не победа, но и не поражение. Он добавил, что это событие должно стать началом национального единства и эпохи возрождения в Карабахе. По мнению премьер-министра, необходимо проанализировать годы независимости и планировать будущее, не повторяя ошибок прошлого.