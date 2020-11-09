Источник: скандал в думе Пыть-Яха угрожает карьере спикера

Администрация Пыть-Яха провела проверку в отношении спикера городской думы Олега Шевченко Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Пыть-Яхе председатель думы Олег Шевченко, глава счетно-контрольной палаты Владислав Мурахтанов и все сотрудники правового отдела могут лишиться должностей. К такому решению пришли остальные депутаты думы по итогу двух комиссий — по бюджету и по вопросам местного самоуправления. Об этом URA.RU сообщил источник знакомый с ситуацией.

«Депутатам пришлось постараться, чтобы добраться до председателя думы Олега Шевченко и главы организационно-правового отдела Лидии Клочко. Даже переход на удаленку и забывчивость председателя не помогли. Главным было то, что были депутаты, которые, решили, что пора со всем этим бардаком в думе заканчивать», — пишет источник.

Шевченко подозревался в начислении заместителям и себе незаконных выплат и премий. После чего депутаты Думы Пыть-Яха выразили недоверие спикеру и попросили покинуть пост, однако решение так и не было принято. Также председатель попытался скрыть поручение Губернатора ХМАО Натальи Комаровой направленное в думу о принятии мер по отношению к самому себе с помощью сотрудников организационно-правового отдела. Это привело к предложению депутатов полностью распустить отдел.

Третий кандидат на лишение должности — лава контрольно-счетной палаты Владислав Мурахтанов. Депутаты пытались проверить выплаты Шевченко силами палаты, но Мурахтанов им отказал. Аргументировав это тем, что не может проверять сам себя. Отказав депутатам, Мурахтанов провёл проверку по запросу прокуратуры, не оповестив об этом депутатов и общественность, как обязывает закон. Однако проверка особых нарушений не выявила. Корреспонденту URA.RU не удалось дозвониться до председателя Шевченко и главы счетно-контрольной палаты Мурахтанова. В думе Пыть — Яха пообещали ответить на звонок позже.

Ранее URA.RU писало, что администрация Пыть-Яха собирается подать в суд на спикера городской думы Олега Шевченко и его заместителя Алексея Бятикова из-за дополнительных выплат, которые они выписывали себе. Но Шевченко заявил, что не согласен с выводами проверки, которую проводила мэрия.