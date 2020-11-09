09 ноября 2020

Челябинцы с подозрением на COVID боятся остаться без больничного. Инструкция властей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, регистратура, поликлиника, здоровье, медицина, медицинская маска, коронавирус
В минздраве Челябинской области рекомендуют дозваниваться до поликлиники Фото: Илья Московец © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Челябинцы с симптомами коронавируса, которые несколько дней ждут врача, боятся остаться без больничного. Об этом URA.RU сообщили несколько читателей. В минздраве Челябинской области рассказали, какие инструкции есть на этот счет.

«Я жду врача уже четвертый день. Заболел в субботу, в тот же день дозвонился в поликлинику и вызвал врача. Работаю на стройке, боюсь, что мне поставят прогулы без официального больничного листа», — рассказал читатель URA.RU Роман. Он дозвонился до руководства и рассказал о симптомах. Ему сказали оставаться дома и ждать врача. Роман переживает, что больничный будет оформлен со дня прихода врача, а за пропущенные по болезни дни на работе поставят прогулы.

Таких сигналов в адрес агентства поступило несколько. В региональном минздраве уточнили, что все звонки в поликлинику регистрируются. И больничный мужчине оформят со дня обращения в поликлинику, а не по факту приема на дому.

«Лист временной нетрудоспособности должен быть открыт в фактический день вызова врача на дом. Поэтому всем, кому необходим больничный лист, рекомендуем дозваниваться до регистратуры своей поликлиники», — сказали URA.RU в минздраве. Также при соблюдении всех мер индивидуальной защиты можно посетить поликлинику лично или попросить близких вызвать вам врача в регистратуре.

В минздраве добавили, что при симптомах коронавирусной инфекции врач должен взять анализ. При положительном результате пациенту на дом должен прийти представитель Роспотребнадзора и выдать предписание о самоизоляции. Кроме того, должны сдать анализы другие члены семьи.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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