Путин назвал условие, при котором Россия применит ядерное оружие

Развитие ядерного оружия в России продолжится Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россия сможет применить ядерное оружие в качестве крайней меры — в ответ на ядерное нападение других стран. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.

«Россия подтвердила свою принципиальную позицию, что применение ядерного оружия является крайней, исключительной мерой обеспечения национальной безопасности. По сути, мы можем применить имеющиеся у нас ядерные средства, но в ответ на ядерное нападение в отношении нашей страны», — цитирует слова президента агентство ТАСС.

Путин также рассказал, что наша страна продолжит совершенствовать ядерное оружие. Это необходимо для того, чтобы защитить интересы страны. «Учитывая современные военно-политические риски, мы будем и дальше заниматься модернизацией стратегических ядерных сил, планомерно укреплять все их составляющие», — приводят его слова РИА «Новости». Кроме того, в России продолжат совершенствовать сухопутные, морские и воздушные компоненты ядерной триады, отметил президент на сегодняшнем совещании с руководством Минобороны РФ, федеральных ведомств и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Ранее Сергей Лавров заявлял, что Россия не будет присоединяться к договору о запрещении ядерного оружия. По его словам, ликвидация ядерного оружия возможна только в контексте всеобщего разоружения, напоминает «Национальная служба новостей».