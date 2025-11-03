В России призывают ввести зарплату для воспитывающих детей родителей

Виталий Милонов предложил рассмотреть возможность внедрения «заработной платы» для одного из родителей Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рассмотреть возможность внедрения государственной «заработной платы» для одного из родителей, посвящающего себя воспитанию детей до достижения ими определённого возраста. Свое обращение он отправил на имя главы Минтруда Антона Котякова.

«По-прежнему остается важным вопрос о последекретной поддержке родителей, у которых возникает необходимость присматривать за ребенком до 5-6 лет. Прошу вас рассмотреть возможность внедрения государственной „заработной платы“ для одного из родителей, посвящающего себя воспитанию детей до достижения ими определенного возраста», — говорится в письме Милонова, которое есть распоряжении RT.

Парламентарий отмечает, что в последние годы в российском обществе развивается дискуссия относительно мер поддержки материнства и отцовства. И часто внутри семьи супруги принимают решение об оставлении одним из них работы и карьеры ради посвящения себя семье и воспитанию детей. И такое часто случается в многодетных семьях.

