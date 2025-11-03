Впервые в России сократилось число разводов в семьях с детьми

Число разводов семей с детьми в России сократилось на 30% Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

Количество разводов среди российских семей с детьми за последние два года снизилось на 30%. В первом полугодии 2025 года суды удовлетворили 144 тысячи заявлений о расторжении браков супругов с детьми, что на 17% меньше, чем за аналогичный период 2024 года (174,5 тысячи). Об этом следует из данных Судебного департамента при Верховном суде РФ.

«Тенденцию сокращения числа разводов в семьях с детьми подтверждают и годовые показатели. За 2024 год от супружеских пар с детьми в суды поступило 394 тысячи заявлений о разводе — на 16% меньше, чем за 2023 год (469 тысяч)», — передает ТАСС.