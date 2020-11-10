10 ноября 2020

В России заработали продовольственные карты для семей с детьми

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гипермаркет
Потратить деньги можно на продукты первой необходимости Фото: Денис Моргунов © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Программа поддержки нуждающихся семей с детьми «Продовольственная карта» начала работать в трех регионах России. В Санкт-Петербурге, Ростовской и Владимирской областях ею могут воспользоваться многодетные, неполные семьи, матери-одиночки и семьи с детьми-инвалидами.

«С использованием ПРОДкарты семьи-участники программы смогут ежемесячно приобретать продукты питания на сумму 1000 рублей», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на информацию пресс-службы Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Однако по продовольственным картам можно приобретать только продукты, относящиеся к категории первой необходимости. В частности, это крупы, макаронные изделия, масло, молочные продукты, фрукты и овощи. К таким товарам также относится говядина, свинина, мясо кур и рыба.

Со временем программа продовольственных карт охватит все регионы России. В стране, по данным Росстата, два миллиона семей являются нуждающимися.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...