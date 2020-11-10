В России заработали продовольственные карты для семей с детьми

Программа поддержки нуждающихся семей с детьми «Продовольственная карта» начала работать в трех регионах России. В Санкт-Петербурге, Ростовской и Владимирской областях ею могут воспользоваться многодетные, неполные семьи, матери-одиночки и семьи с детьми-инвалидами.
«С использованием ПРОДкарты семьи-участники программы смогут ежемесячно приобретать продукты питания на сумму 1000 рублей», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на информацию пресс-службы Общероссийского народного фронта (ОНФ).
Однако по продовольственным картам можно приобретать только продукты, относящиеся к категории первой необходимости. В частности, это крупы, макаронные изделия, масло, молочные продукты, фрукты и овощи. К таким товарам также относится говядина, свинина, мясо кур и рыба.
Со временем программа продовольственных карт охватит все регионы России. В стране, по данным Росстата, два миллиона семей являются нуждающимися.
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