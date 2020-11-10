В РПЦ поддержали запрет на браки между мусульманами и христианами Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Межрелигиозные браки вызывают множество проблем. В частности, в таких семьях часто возникают конфликты при воспитании детей. Об этом заявил председатель учебного комитета РПЦ Максим Козлов, комментируя запрет Духовного управления мусульман (ДУМ) на браки с представителями других конфессий.

«Межрелигиозные браки, безусловно, не приветствуются, ибо создание семьи между людьми, придерживающимися нетождественными мировоззрениями, чревато кризисами. Прежде всего, в вопросах воспитания детей […] межрелигиозный брак рискованный с точки зрения прочности и последствий», — цитирует Козлова Daily Storm.

Протоиерей Александр Березовский тоже поддержал идею ДУМ. По его мнению, люди в браке должны быть одной веры. «При воспитании детей как быть? Христианин захочет крестить ребенка в церкви, а мусульманин будет этому противиться. В воскресенье один супруг захочет отвести детей в православный храм, другой — в мечеть. Это очень серьезный вопрос и решается он очень непросто», — подчеркнул Березовский. При этом с гражданского ракурса, как отметил Козлов, запрет не может иметь правовых последствий, так как граждане России вольны руководствоваться своими религиозными убеждениями при вступлении в брак или не руководствоваться ими.

10 ноября ДУМ запретило мусульманам жениться на представительницах других конфессий. Однако исламовед Роман Силантьев считает, что данное решение противоречит школе, к которой принадлежат почти все верующие, подчиняющиеся духовному управлению, пишет «Национальная служба новостей».