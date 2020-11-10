Российским мусульманам запретили браки с христианами и иудеями

Мусульмане больше не смогут жениться на представительницах чужих религий Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Мусульманам в России теперь запрещено жениться на тех, кто исповедует другие религии. Об этом сообщается на сайте российского духовного управления мусульман.

«Совет улемов ДУМ РФ постановил, что межконфессиональные браки, в частности с представительницами людей Писания (христианами и иудеями) на территории РФ недопустимы и возможны лишь в определенных единичных случаях», — сказано в документе. Каждый случай рассматривает муфтий, который вникает в детали каждого такого возможного брака.

Запрет связан с тем, что у мужа и жены должны быть общие ценности. Кроме того, женщины других религий будут воспитывать детей в немусульманских традициях, подчеркивает ДУМ.

Есть только одно исключение — когда будущая жена не считает Иисуса богом, а видит его лишь как посланника божьего, вроде пророка Мухаммеда. Также она должна верить в единого Бога и быть готова соблюдать предписания Корана. В таком случае брак может быть разрешен, отмечает духовное управление.