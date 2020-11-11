Экономист объяснил опасность ипотеки для россиян

Из-за падения доходов россиянам будет сложнее платить по ипотеке Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В России досрочно установлен годовой рекорд по выдаче ипотеки. Однако экономист Константин Селянин считает, что многие не смогут платить по кредиту.

Объем выданной с начала текущего года ипотеки к концу октября достиг 3,25 трлн рублей, пишет «РБК». Это больше, чем было выдано за рекордный для ипотечного рынка 2018 год, когда россияне взяли кредитов на 3,01 трлн рублей.

«Многие россияне, которые берут ипотеку столкнуться со сложностями по ее обслуживаю в следующем году», — сказал Селянин в беседе с корреспондентом URA.RU. Он объяснил этот тренд рекордным падением реальных располагаемых доходов граждан. Также экономист не исключил падения рынка недвижимости. Это может произойти, если банки начнут забирать ипотечную недвижимость и выставлять ее на продажу.

Экономист Константин Юрченко рассказал URA.RU, что россияне не смогли сэкономит деньги благодаря льготной ипотеке. По его словам, низкая ставка спровоцировала рост цен. Он считает, что снижения стоимости квартир не стоит ожидать в ближайшем будущем, поэтому у россиян будет все меньше возможностей для приобретения жилья.

Программа льготной ипотеки продлится до 1 июля 2021 года. По данным аналитиков «Дом.рф», всего за год сумму на первоначальный ипотечный взнос можно накопить в Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области и на Чукотке, передает телеканал 360.