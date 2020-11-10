10 ноября 2020
09 ноября 2020

Увольняется гендиректор телеканала РБК-Пермь

© Служба новостей «URA.RU»
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Государственная Дума. Москва, телевидение, пресс-конференция, флаг россии, микрофоны
Антон Шибанов оставляет свой пост на телеканале РБК-Пермь Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Гендиректор и главный редактор телеканала РБК-Пермь Антон Шибанов оставляет свой пост, сообщает сайт СМИ. В беседе с корреспондентом URA.RU Шибанов подтвердил данную информацию.

«Это взаимное решение, ухожу в свободное плавание», — рассказал URA.RU Шибанов. Он пояснил, что будет рассматривать предложения о трудоустройстве, но пока с новым местом работы не определился. «Он очень хороший журналист. Возможно, не подошел, как управленец», — рассказал URA.RU источник из медиатусовки региона.

Новым гендиректором телеканала станет Максим Пасютин, который ранее работал директором в ГК «Медиакит» (Березниковский рабочий). Шибанов стоял у истоков основания телеканала в Перми, придя туда в 2016 году из медиахолдинга «Уралинформ». С марта 2020 года он также стал генеральным директором канала.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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