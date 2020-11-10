10 ноября 2020
09 ноября 2020

В ХМАО часть учащихся переведут на дистанционное обучение

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в с. Мальцево. Шадринск, каникулы, школьная парта, пустой класс
Губернатор ХМАО предложила перевести дополнительное образование на дистанционный формат обучения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова предложила перевести допобразование на дистанционный формат обучения. Об этом стало известно на заседании оперштаба.

«Обращаюсь ко всем руководителям методического объединения. С помощью тех технологий, которые мы сейчас используем для разобщения потоков в общеобразовательных организациях, подумайте над мерами безопасности в учреждениях дополнительного образования», — говорит губернатор.

Глава Роспотребнадзора ХМАО Майя Соловьева отметила, что за время осенних каникул, которые в этом году увеличили в два раза, дети стали болеть реже. Однако, собирающиеся на дополнительные занятия школьники все равно рискуют заболеть. Поэтому губернатор предложила отправить на дистанционное обучение не только школы, но и секции и кружки.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО школьники с 6 по 11 класс уйдут на дистанционное обучение. На дистант отправляют учеников, если количество обучающихся в образовательном учреждении в 1,5 раза больше, чем расчетная мощность школы или если в течение месяца коронавирусом болел учитель.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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