В ХМАО часть учащихся переведут на дистанционное обучение

Губернатор ХМАО Наталья Комарова предложила перевести допобразование на дистанционный формат обучения. Об этом стало известно на заседании оперштаба.
«Обращаюсь ко всем руководителям методического объединения. С помощью тех технологий, которые мы сейчас используем для разобщения потоков в общеобразовательных организациях, подумайте над мерами безопасности в учреждениях дополнительного образования», — говорит губернатор.
Глава Роспотребнадзора ХМАО Майя Соловьева отметила, что за время осенних каникул, которые в этом году увеличили в два раза, дети стали болеть реже. Однако, собирающиеся на дополнительные занятия школьники все равно рискуют заболеть. Поэтому губернатор предложила отправить на дистанционное обучение не только школы, но и секции и кружки.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО школьники с 6 по 11 класс уйдут на дистанционное обучение. На дистант отправляют учеников, если количество обучающихся в образовательном учреждении в 1,5 раза больше, чем расчетная мощность школы или если в течение месяца коронавирусом болел учитель.
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