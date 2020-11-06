С новой учебной недели (с 9 ноября) в ХМАО возвращается дистанционное обучение. В онлайн-формат уйдут ученики с 6 по 11 класс в одном из двух случаев: если количество обучающихся в образовательном учреждении в 1,5 раза больше, чем расчетная мощность школы и если в течение месяца коронавирусом болел учитель. Регулирующий эти процессы документ опубликован на сайте государственных органов ХМАО.
«Обеспечить с 9 по 30 ноября реализацию основных общеобразовательных программ для обучающихся 6 — 11 классов с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. За исключением [школ] в населенных пунктах, где не зарегистрировано случаев заболевания [коронавирусом]», — написано в новом постановлении губернатора ХМАО Натальи Комаровой.
Кроме этого, жителям ХМАО рекомендуется отказаться от посещения мест массового скопления людей, а также магазинов, кафе и ресторанов. Департаменту здравоохранения ХМАО поручено продумать систему, при которой больные коронавирусом жители региона смогут покупать (или получать бесплатно) лекарства без посещения аптек. Также новое постановление рекомендует муниципальным властям открыть в детских садах группы круглосуточного пребывания детей для тех семей, где оба родителя переведены на круглосуточный режим работы (например — врачи).
Ранее URA.RU писало, что в регионе до 31 декабря 2020 года включительно продлен режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет. Также на территории региона введен обязательный масочный режим.
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