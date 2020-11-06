06 ноября 2020
05 ноября 2020

Власти ХМАО приняли решение по дистанционному обучению. Новые правила

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дистанционное обучение. Клипарт. Курган, удаленная работа, удаленка, дистанционное обучение, удаленное обучение, уроки онлайн
В ХМАО назвали условия для перехода на дистант Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

С новой учебной недели (с 9 ноября) в ХМАО возвращается дистанционное обучение. В онлайн-формат уйдут ученики с 6 по 11 класс в одном из двух случаев: если количество обучающихся в образовательном учреждении в 1,5 раза больше, чем расчетная мощность школы и если в течение месяца коронавирусом болел учитель. Регулирующий эти процессы документ опубликован на сайте государственных органов ХМАО.

«Обеспечить с 9 по 30 ноября реализацию основных общеобразовательных программ для обучающихся 6 — 11 классов с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. За исключением [школ] в населенных пунктах, где не зарегистрировано случаев заболевания [коронавирусом]», — написано в новом постановлении губернатора ХМАО Натальи Комаровой.

Кроме этого, жителям ХМАО рекомендуется отказаться от посещения мест массового скопления людей, а также магазинов, кафе и ресторанов. Департаменту здравоохранения ХМАО поручено продумать систему, при которой больные коронавирусом жители региона смогут покупать (или получать бесплатно) лекарства без посещения аптек. Также новое постановление рекомендует муниципальным властям открыть в детских садах группы круглосуточного пребывания детей для тех семей, где оба родителя переведены на круглосуточный режим работы (например — врачи).

Ранее URA.RU писало, что в регионе до 31 декабря 2020 года включительно продлен режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет. Также на территории региона введен обязательный масочный режим.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...