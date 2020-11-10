Последним рабочим днем Андрея Борисова в театре станет 13 ноября Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Генеральный директор Пермского театра оперы и балета имени Чайковского Андрей Борисов покинет свой пост. Последнем рабочим днем Борисова станет пятница, 13 ноября.

«13 ноября — последний день работы Андрея Борисова в должности гендиректора Пермского театра оперы и балета. С 16 ноября он выходит на аналогичную должность в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко», — пишет «Новый компаньон». По данным издания, пока не известно, кто займет место Борисова.

Известный редакции URA.RU номер телефона гендиректора пермской оперы оказался недоступен. В пресс-службе театра на звонок корреспондента агентства не ответили. Запрос пресс-секретарю театра Ольге Багдановой был направлен в мессенджере, ответ получен не был.

Борисов был назначен исполнительным директором Пермского театра оперы и балета в апреле 2017 года, а в 2019-м был стал генеральным директором театра. До этого (в 2014—2017 годах) он являлся директором пермского Госархива.