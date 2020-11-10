В Пермском крае назвали самую богатую партию

Политические партии отчитались о доходах и расходах Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Политические партии в Пермском крае отчитались перед краевой избирательной комиссией о поступлении и расходовании средств. Об этом на официальной странице в Instagram сообщает крайизбирком. Самой богатой партией в крае оказалась «Справедливая Россия».

«На заседании избирательной комиссии Пермского края рассмотрены сведения о поступлении и расходовании средств политических партий за второй квартал 2020 года. Всего 35 региональных отделений предоставили соответствующую информацию, из них 30 — „нулевую отчетность“», — указано в сообщении.

Больше всех денег (10,6 млн рублей) — на счетах «Справедливой России». Это в 392 раза больше, чем у пермского реготделения ЛДПР, которое отчиталось о поступлении 27 тысяч рублей.

Второй по объему денежных средств является Пермское краевое отделение КПРФ. «Коммунисты» во втором квартале текущего года располагали суммой 9,3 млн рублей. «Единая Россия» отчиталась о средствах в сумме 7,9 млн рублей.

Пермские реготделения партий «Партия Великое отечество» и «Демократическая правовая Россия» не представили сведения в связи с ликвидацией. «Партия Возрождения России» нарушила сроки представления сведений о поступлении и расходовании средств. В отношении данного реготделения партии краевой избирательной комиссией составлен и направлен в суд протокол.